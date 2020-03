Vídeo: já falou com suas crianças sobre o novo coronavírus?

É provavel que você esteja se sentindo desnorteado(a) com tudo o que está lendo e ouvindo sobre a doença do novo coronavírus 2019 (COVID-19) no momento. Também é compreensível que suas crianças também estejam ansiosas.

Pensando em ajudar os pequenos a entender melhor o vírus, o CORREIO preparou um vídeo bem didático para você explicar para seus filhos, netos, afilhados e crianças em geral sobre a Covid-19 e, principalmente, sobre como se proteger do temido coronavírus.

Assista, mostre esse vídeo a eles e envie para seus amigos para que possamos informar e proteger nossos pequenos!