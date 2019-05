Vídeo mostra bandidos explodindo caixas eletrônicos em Barreiras

Uma agência do Banco do Brasil em Barreiras, no oeste da Bahia, foi invadida por pelo menos dois bandidos na mandrugada desta quinta-feira (2). Eles explodiram dois caixas eletrônicos e danificaram parte da estrutura do local, que teve vidros quebrados.

Um vídeo registrou o momento da ação, quando dois homens colocam os explosivos na agência. É possível ver o momento da explosão, que é seguida de muita fumaça. O ataque ocorreu às 3h51, conforme as imagens das câmeras de segurança. Os bandidos estavam trajando camisa preta, calça jeans e com um pano na cabeça. Ninguém ficou ferido e, até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil investiga a participação de mais homens na explosão, que fez parte do teto da agência cair. ALém disso, fios ficaram pendurados e os vidros das portas ficaram estilhaçados. Os dois caixas eletrônicos também ficaram totalmente destruídos. A quantia roubada pelos ladrões não informada pela polícia. Por enquanto, segundo informou a polícia, foi apurado apenas que ambos estavam num veículo branco, de modelo não identificado, mas que aparenta ser um Monza.

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, esse é o 12º ataque a bancos no estado. O Banco do Brasil não informou o valor levado pelos ladrões e nem se haveria funcionamento da agência nesta sexta-feira.

