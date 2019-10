Vídeo mostra dupla sendo presa enquanto comemora assalto em 'live'

Dois homens foram presos em flagrante na BR-101 em Recife, Pernambuco, quando celebravam o roubo de um carro fazendo uma "live" na internet. O caso foi na sexta-feira (25), segundo a Polícia Civil.

Os suspeitos foram identificados como João Vitor Claudino dos Santos, de 23 anos, e Lucas Miguel Oliveira de Andrade, de 18 anos. Segundo informações do G1 Pernambuco, eles roubaram um carro em que estavam o motorista e a filha dele, que está grávida.

As imagens do vídeo da "live" circularam pelo WhatsApp. Os dois aparecem dançando dentro do carro roubado e um deles exibe a arma usada no crime. Depois, a Polícia Militar chega e prende a dupla. Os dois aparecem preocupados e depois colocando as mãos para o alto. "Polícia...", diz um. "Calma", recomenda o outro. Mas logo em seguida são ouvidos gritos e a abordagem acontece.

Os suspeitos estavam em um engarrafamento na rodovia e aproveitaram para fazer o vídeo. Nesse momento, acabaram identificados e detidos por policiais da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (Cipmoto), que reconheceram a placa do carro roubado.

"Eles estavam comemorando o roubo na 'live'. A vítima e a filha dele, que estava grávida, estavam indo viajar. Inclusive, o carro estava cheio de bolsas e travesseiros. Conseguimos interceptá-los no meio do caminho", disse o comandante da companhia, Major Wambergson Correia.

Com os dois, foram apreendidos o carro roubado e um revólver calibre 38 com três munições. Eles foram autuados na Central de Plantões e encaminhados para audiência de custódia.

(Foto: Divulgação/Polícia Militar)