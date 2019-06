Vídeo mostra evolução técnica em animações da Pixar desde 1995

Em 1995, Toy Story - Um Mundo de Aventuras estreava como o primeiro filme da história a ser compilado inteiramente por computação gráfica. Desde então, a Pixar produziu 21 filmes de animação, que se tornaram sucessos de bilheteria e representaram constantes inovações na tecnologia aplicada ao cinema.



Um vídeo produzido pela Insider mostra a evolução da Pixar nos últimos 24 anos. "Cada filme novo requer inovações técnicas. Monstros S.A. ajudou a criar pelos, Ratatouille ajudou a criar pelugem molhada e Procurando Dory ajudou a criar um polvo a partir do zero. Em Toy Story 4, que estreia em 21 de junho, eles atualizaram [a boneca] Betty, criaram Forky e talvez fizeram o gato mais realista que você verá em animação", diz a publicação



Confira o aprimoramento das animações no vídeo: