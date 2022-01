Vídeo mostra ex furando pneus e se escondendo antes de matar dona de salão

Um vídeo registrou o momento em que Luís Cláudio Judeu fura os pneus de um carro em frente à casa da ex-mulher e se esconde para aguardar a chegada dela. Quando a empresária Alessandra Souza Rios, 40 anos, chega em outro carro e desce, ele a mata a tiros. O crime aconteceu na segunda-feira (17) e foi testemunhado por algumas pessoas, incluindo as duas filhas gêmeas do ex-casal.

Nas imagens, divulgadas pela TV Bahia, Luís Cláudio aparece com uma peça de roupa na cabeça, se aproximando do veículo parado na frente da casa. Com uma faca, ele fura os pneus e depois fica escondido atrás do carro aguardando. Alessandra e as filhas voltavam de uma vaquejada. Ela desce do carro e se aproxima do ex-marido, que imediatamente começa a atirar. As filhas correm - uma vai na direção do pai e outra tenta socorrer a mãe.

Alessandra chegou a ser socorrida por vizinhos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela será sepultado nesta tarde no Cemitério Municipal de Ipirá.

Conhecida como Sandra do Salão, ela já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, que era investigado por ameaças e outros danos causados a ela. Sandra chegou a ter um salão de beleza queimado em um ataque do qual o ex era suspeito. Ela conseguiu abrir outro espaço com ajuda de familiares e amigos.

Em nota, a prefeitura de Ipirá lamentou a morte e se solidarizou com os familiares da vítima. "Crimes de gênero e feminicídios revelam uma sociedade doente, cujo mal precisa ser atacado de todas as formas, com campanhas de orientação, repressão policial, rigor e agilidade na tramitação dessas ações", diz o texto.



Luís Claudio foi preso em uma propriedade rural pela Polícia Militar horas após o crime e permanece detido na delegacia da cidade.