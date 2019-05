Vídeo mostra ex-paquita se machucando antes de acusar ex-marido

(Foto: Reprodução)

A ex- paquita Ana Paula Pituxita aparece se automutilando em um vídeo divulgado pelo programa Fofocalizando nesta segunda (13). As imagens fazem parte da defesa de José Roberto Barbosa, ex-marido que foi acusado de agredi-la em abril deste ano.

Na época, Pituxita usou as redes sociais para exibir machucados que teriam sido causados por José Roberto. Ela conseguiu uma medida protetiva contra o empresário na Justiça.

O vídeo divulgado é de câmeras de segurança do condomínio onde os dois moravam juntos. As imagens mostram Ana Paula sentada em um canto, depois de sair de casa - ela já teria discutido com o empresário então. Ela encontra algo no chão e começa a se cortar com o objeto.

Ana Paula confirmou ao SBT que as imagens são verdadeiras, mas reafirmou que foi agredida.

“Estava me limpando, sentindo dor no pescoço. Não sabia onde tinha me machucado. Estava me segurando e comecei a me machucar mesmo, estava com raiva do que ele (Barbosa) estava fazendo. Ele iria continuar tentando tirar meu filho. Aí eu errei, estava com muito ódio. Não vou falar que estava certa. Eu ampliei e acabei fazendo isso”, diz.

De acordo com Leo Dias, jornalista que divulgou primeiro o vídeo, os machucados feitos são no antebraço esquerdo, outro no mesmo braço e um na mão direita. Ana Paula foi depois para a delegacia prestar queixa contra José Roberto, que negou a agressão.

“Sou um sujeito homem, trabalhador. E essa pessoa é totalmente descontrolada, destemperada. Vou entrar com um processo de calúnia e difamação contra ela. Agora ela se cortar, se mutilar, eu não vi… Saí correndo para evitar qualquer tipo de problema. Da última vez ela falou que eu a ameaçava de morte. Voltei para ela porque amo o meu filho e tenho pena de ele viver com uma pessoa como ela. A Justiça que vai ter que decidir. Aguardo ansiosamente a polícia apurar os fatos”, disse ele na época.

Com a novidade no caso, o até então advogado da ex-paquita, Sylvio Guerra, decidiu se afastar. "Estou renunciando o caso dela diante dos fatos apresentados na mídia", disse ele à revista Quem. Ele ainda contou que a medida protetiva foi concedida em grande parte graças a um vídeo em que José Roberto aparece ameaçando Ana Paula, independente dos ferimentos. "Fomos ao Fórum para pedir a medida protetiva e o afastamento do marido do lar. Ela me levou um pendrive em que havia um vídeo em que o marido dizia que 'se fosse para bater nela, ele não bateria, mas mataria'. Para mim foi a maior prova, independia do laudo do IML, dos ferimentos. Despachei com a juíza, que imediatamente me concedeu a medida protetiva e o afastamento do marido do lar. Isso aconteceu no dia 17 de abril. Estávamos aguardando o chamado da Justiça no momento de interrogatório. Mas hoje tomei conhecimento desse vídeo através da mídia e estou renunciando. Estarei notificando-a que ela me substitua. Chama-se renúncia de mandato procuratório (procuração)", diz.