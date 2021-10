Vídeo mostra execução de homem por PMs baianos em Pernambuco

O PM Jackson Rodrigues e o ex-PM Uibirá Barbosa foram presos em Feira após crime em Petrolina (Fotos: Reprodução)

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o assassinato de um homem em Petrolina, cidade pernambucana na divisa com Juazeiro, no norte da Bahia, por um policial e um ex-policial militar baianos, nesta quinta-feira (8). Uibirá de Cerqueira Barbosa e Jackson Marques de Rodrigues foram presos na noite do mesmo dia em Feira de Santana, no centro norte baiano.



Com eles foram encontrados um fuzil, uma espingarda, pistolas, coletes balísticos e farta munição. O motivo do crime e o nome da vítima não foram relevados. No carro havia ainda uma mulher, que também foi presa.

A reportagem enviou um e-mail para a PM perguntando a veracidade do vídeo. O Departamento de Comunicação Social (DCS) da PM, por sua vez, ignorou o questionamento, enviando apenas uma nota repassada no início da manhã para a imprensa comunicando a prisão dos policiais.

O vídeo mostra uma confusão em frente a um posto de combustíveis. Pelo menos dois homens tentam dominar um outro homem e, durante a situação, mais de dez disparos são efetuados.

É possível ver que a pessoa atingida cai no chão e outros tiros são disparados, para finalizar a execução. Ainda nas imagens, pessoas correm para se proteger. A pessoa que faz a filmagem, no entanto, apesar de também se assustar, permanece fazendo o registro de longe.

Prisão

O PM da 15ª CIPM (Itapuã), o ex-policial e a mulher foram presos na BR-116, mais precisamente no trecho da Avenida Transnordestina, em Feira de Santana. O trio estava em um carro Toyota Corolla quando foi interceptado por policiais da Rondesp Leste, CPE, PRF e da Polícia Civil de Pernambuco.

Foto: Divulgação/SSP

Dentro do carro foram encontrados um fuzil calibre 7,62, uma espingarda, quatro pistolas calibres 40, 45 e 9mm, carregadores, coletes balísticos e farta munição de diversos calibres. Os dois homens e uma mulher foram apresentados na Central de Flagrantes de Feira e autuados por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

A Polícia Civil de Pernambuco, que participou do flagrante, solicitará da Justiça o encaminhamento do trio para a cidade de Petrolina, onde ocorreu o crime.

Soldado foi baleado em Salvador em 2018

Em fevereiro de 2018, o então soldado Uibirá Barbosa foi baleado durante um assalto no bairro de Brotas, em Salvador, e chegou a ficar internado da UTI do Hospital Geral do Estado (HGE). Na época, ele era lotado na Base Comunitária do Nordeste de Amaralina e, no momento do ataque, estava de folga.

Na ocasião, segundo registro no posto policial do HGE, Uibirá estava com dois amigos quando foi abordado por cinco homens, na localidade da Polêmica. Os assaltantes levaram celulares e dinheiro dos três, além de duas pistolas de Uibirá, que foi expulso da corporação por motivo não divulgado.