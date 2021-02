Vídeo mostra momento em que caminhoneiro provoca acidente na BR-110; assista

Os ocupantes de um carro tomaram um susto qundo trafegavam na BR-110, no trecho do município de Ribeira do Amparo, após um caminhoneiro embriagado fazer uma manobra perigosa e bater no veículo no qual eles estavam.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do Creta relatou que transitava na rodovia com destino a Alagoinhas, quando percebeu o motorista de um caminhão efetuar manobras perigosas na pista. Ele disse ainda que o caminhoneiro praticamente ‘colou’ na traseira do automóvel, momento em que pediu ao seu filho, que estava como carona, para filmar as condutas imprudentes daquele motorista. Em seguida, o caminhoneiro foi para a faixa contrária e intencionalmente colidiu na lateral do Creta.

O carro acabou sendo jogado para fora da pista. Apesar do susto, ninguém se feriu. Após o acidente, o caminhoneiro fugiu do local sem prestar socorro.

Ele foi encontrado por uma equipe da Polícia Militar cerca de 30km distante do local, próximo à cidade de Cipó. O motorista foi submetido a um teste de bafômetro, que detectou 0,36 mg de álcool por litro de ar alveolar. O resultado no ‘bafômetro’ supera o limite que configura a conduta como crime.

(Foto: Divulgação/PRF)

O infrator é um homem de 55 anos que reside em São José do Rio Preto (SP). Ele foi preso por embriaguez ao volante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial de plantão para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis.

Além da prisão por crime de trânsito, a multa por alcoolemia gera 7 pontos na CNH e custa R$ 2.934,70, valor que é duplicado em caso de reincidência. O motorista também pode ser suspenso de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por 12 meses.