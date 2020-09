Vídeo mostra momento em que candidato a vereador é assassinado; assista

Foto: Reprodução

O momento em que o pré-candidato a vereador da cidade de Patrocínio (MG), Cássio Remis (PSBD), foi morto a tiros foi registrado por um vídeo. O assassinato ocorreu nesta quinta-feira (24), após Remis participar de uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

Na live o candidato denunciava uma obra realizada pela prefeitura, quando foi interrompido pelo secretário de Obras, Jorge Marra (DEM).

Marra chegou em uma caminhonete branca e tomou o celular do político. "Tá aqui o secretário. Chegaram aqui para me agredir, entendeu? Não pega meu telefone!", afirma Remis no vídeo antes de ter o celular tomado.

Na gravação, é possível ver o secretário saindo com o veículo e Remis na frente do carro tentando impedir que o celular fosse levado.

Ele então tentou entrar na sede da Secretaria de Obras para recuperar o aparelho, momento no qual foi baleado. Segundo a Polícia Militar, Remis foi atingido por cerca de seis disparos, sendo cinco na cabeça, e morreu no local. Assista:

Segue outro vídeo do assassinato do candidato à vereador em Patrocínio-MG, Cássio Remis.



O assassino, Jorge Marra ,secretário de obras de Patrocínio e irmão do atual prefeito, está foragido. pic.twitter.com/QSNhsmiOGA — Marcos Paulo Alverne |???????? (@mpmissao21A) September 25, 2020

Jorge Marra é irmão do prefeito da cidade, Deiró Marra (DEM) e está foragido. O chefe do executivo da cidade se manifestou. "Nós lamentamos tudo que aconteceu, essa sequência de fatos - absolutamente, eu diria, injustificáveis, que culminaram na morte de Cássio."