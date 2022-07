Vídeo mostra momento exato em que árvore cai em cima de carros no Imbuí; veja

Imagens de câmeras de segurança da Rua João José Rescala, no Imbuí, flagraram o exato momento em que a árvore caiu em cima dos carros, na tarde de quinta-feira (8), fazendo com que os pedestres corressem assustados. Cerca de sete veículos foram atingidos e a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) deve terminar de tirar os galhos do local somente no final de semana.

Quem aparece no vídeo correndo para não ser atingido é Fabiano Almeida, dono de um trailer que fica no local. Ele, que está de camisa azul nas imagens, conta que também teve o seu carro danificado pelos galhos, com arranhões na lateral do motorista, porta e para-choque. De acordo com moradores, a queda da árvore foi provocada por uma escavação realizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), próximo às raízes da planta.

“Eu tinha acabado de chegar para abrir o trailer, fui falar com um colega no trailer ao lado, quando voltava ouvi um estalo grande, foi aí que percebi que a árvore estava caindo. Acredito que tenha sido por causa do serviço da Embasa, porque a árvore estava saudável”, disse.

O carro da Embasa que estava no local foi um dos mais atingidos e ainda está no local, preso por conta da árvore que está em cima. O veículo é da empresa Antares Leases, que trabalha com locação de carros, e presta serviços a um consórcio terceirizado da Embasa. “Ainda não sabemos que vai arcar com os custos do conserto, precisamos olhar as cláusulas contratuais. Mas temos seguro, vamos esperar a avaliação do veículo”, explicou o dono da Antares, Giuliano Brioschi.

O dono de outro veículo atingido, que preferiu não se identificar, conta que ainda não conseguiu fazer uma avaliação do carro, mas que o conserto não vai sair barato. “A árvore amassou o teto, quebrou o pára-brisa, amassou o capô e a lateral do lado do carona. Agora para fazer as coisas no dia a dia sem o carro é complicado, tendo que me virar aqui do jeito que dá”, relatou.

A Rua João José Rescal foi interditada apenas na quinta-feira (7) pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para a retirada da árvore que caiu na via. Nesta sexta-feira (8), no entanto, a via foi liberada. A Seman permanece no local retirando o tronco que caiu em cima dos veículos estacionados.

A Seman informou que a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos neste final de semana, quando a árvore será retirada completamente do local. “A Seman está no local realizando o serviço de livramento da via de tráfego/via pública e retirada de vegetal tombado. O motivo da queda/ocorrência não tem nenhuma ligação com a pasta/prefeitura”, ressaltou.

A Embasa reiniciou, no final da tarde de desta sexta (8), o serviço de manutenção em um trecho da rede distribuidora de água da Rua João José Rescala, no Imbuí. A estimativa é que o fornecimento de água seja regularizado na rua ainda na noite de hoje, após o término dos serviços.

A empresa terceirizada da Embasa responsável pela intervenção coletou os dados e contatos dos proprietários dos veículos atingidos pela queda da árvore. “As causas do incidente estão sendo investigadas para apurar as responsabilidades e avaliar os danos causados, bem como adotar as medidas cabíveis para que os devidos reparos sejam efetuados”, destacou a empresa.

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO ) (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO ) (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO ) (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO ) (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO )