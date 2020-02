Vídeo mostra policial militar chutando rosto de homem no Pelourinho; assista

Dois dias após o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, classificar como “fato isolado” o vídeo em que um adolescente de 16 anos é espancado por um PM em Paripe, uma outra imagem de agressão de policiais militares vem à tona. No vídeo, que circula nas redes sociais ao qual o CORREIO teve acesso, aparece um polícial militar chutando o rosto de um homem.

A vídeo teria sido gravado na última terça-feira (4) no Pelourinho. Na imagem, dois PMs abordam um homem negro de camisa vermelha, bermuda e mochila amarela. A imagem inicia com o homem agachado rente à um muro, ocasião em que leva um chuto no rosto de um dos PMs.

Após a porrada, o homem se levanta e argumenta algo com os policiais e joga a mochila no chão, ao mesmo tempo que aponta os braços para o outro lado, como se estivesse indicando alguma coisa aos policiais.

Em resposta às preguntas do CORREIO, a PM divulgou a seguinte nota: “A Polícia Militar informa que só tomou conhecimento desse vídeo agora e o comando geral determinou a instauração imediata de um feito investigatório para esclarecer as circunstâncias do fato. Independentemente do resultado da apuração, a Corporação reitera que é inaceitável qualquer tipo de agressão praticada por policiais militares e todas as denúncias serão rigorosamente apuradas”.

Racista

O vídeo foi postado quatro dias após a divulgação de outro vídeo, também relacionado à agressão de um PM. Na imagem, durante uma abordagem terminou com murros e chute dados nas costas de um jovem negro, além de insultos racistas por parte de um PM. A ação foi gravada no último domingo (2) no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Na abordagem truculenta, o policial retira a boina do rapaz, que usa cabelo no estilo black power, e a joga no chão. Ao ouvir o rapaz dizer que é trabalhador, o PM retruca: "Você pra mim é um ladrão. Você é vagabundo! Essa desgraça desse cabelo. Tire aí [o chapéu], vá! Essa desgraça aqui. Você é o quê? Você é trabalhador é, viado?"

Entrevistado ao CORREIO o rapaz disse que deseja “cortar o cabelo” por conta do trauma e da possibilidade de o PM reconhecê-lo e fazer algo pior após a repercussão do caso.

O vídeo começou a viralizar depois que diversos perfis começaram a compartilhar a gravação. Um deles foi o ativista social Raull Santiago, criador e integrante do Coletivo Papo Reto, grupo com sede no Rio de Janeiro que atua na denúncia de violações de direitos humanos especialmente nas comunidades carentes do país.

Foto: Reprodução

Na postagem, Santiago condena a violência policial e o teor racista das insinuações de que o homem não trabalha.

“VIOLÊNCIA POLICIAL | “VOCÊ PRA MIM É LADRÃO, VOCÊ É VAGABUNDO... COM ESSA DESGRAÇA DESSE CABELO AQUI” disse o policial e em seguida PUXA O CABELO DO RAPAZ, QUE ESTÁ EM POSIÇÃO DE REVISTA E COMEÇA A ESPANCA-LO, repito, estando ele rendido e com a mão na cabeça. | Recebi esse vídeo a pouco, não sei de onde é essa polícia, mas na sequência da postagem, printei partes do vídeo onde podemos tentar identificar o criminoso de farda e como último vídeo, postei um recorte com repetições no momento do puxão de cabelo e das agressões diversas. | Vamos identificar o “brabão” de farda! Espalhem esse absurdo! Que revoltante. ???? RACISTAS: “você pra mim é ladrao, com essa desgraça de cabelo” disse o policial antes de puxar o cabelo do rapaz é espanca-lo. RACISTAS!”

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou a corporação "não preconiza com a violência e rechaça todo e qualquer tipo de conduta violenta". Além disso, confirmou que o vídeo será encaminhado para a Corregedoria-Geral da PM para ser analisado.