Vídeo mostra queda de marquise que matou estudante em São Paulo

Um vídeo feito por câmera de segurança mostra o momento do desabamento de uma marquise de um prédio nos Jardins, em São Paulo, na noite da quarta-feira (13). O estudante Thiago Nery, de 17 anos, foi morto ao ser atingido pela marquise. O amigo dele, João Portugal, 18, ficou ferido. A imagem foi divulgada pela TV Globo.

A imagem é registrada pela câmera do própro prédio. João e Thiago conversavam e mexiam no celular embaixo da Marquise. Thiago é o rapaz da direita na gravação. Eles olham para cima um pouco antes da marquise desabar. A cena é rápida, durando apenas segundos.

Na madrugada de hoje, amigos de Thiago o homenagearam no Colégio Santa Cruz, que suspendeu aulas e provas por conta da morte. O rapaz era filho de uma professora de química que trabalha no local. O corpo dele é velado em Laranjal Paulista, no interior de São Paulo.

A perícia do local foi feito pela Defesa Civil. O Conselho Regional de Engenharia também esteve no local - o gerente regional Marcelo Bruni disse à TV Globo que a maneira que aconteceu a ruptura "chama a atenção". "Não haver essa ferragem, pelo menos um resto dela ali. Ela sofreu um corte reto".