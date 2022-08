Vídeo mostra últimos momentos de menina de 10 anos correndo de padaria em BH

O corpo de Bárbara Vitória, de 10 anos, foi encontrado próximo a um campo de futebol a cerca de 400 metros da casa dela, apenas com a camisa do Atlético Mineiro, após deixar uma padaria em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último domingo (31).

Imagens divulgadas da menina, que ficou desaparecida por dois dias, mostram seus últimos momentos registrados. Em um vídeo, ela está se despedindo de alguém que parece estar no caixa, dentro do estabelecimento comercial, e saindo do local com uma sacola na mão às 17h46. Às 17h55, outra câmera registra o momento em que Bárbara desce uma rua, correndo.

Às 18h23, a menina aparece correndo em frente a outra loja. Um minuto depois, às 18h24, a câmera registra o momento em que dois homens correm na mesma direção em que Bárbara estava.

Um dos homens que aparece nas filmagens foi conduzido para a delegacia na segunda-feira (1º), mas liberado por falta de provas.

Veja vídeo: