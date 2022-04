Vídeo: Mulher cai em trilhos de trem em movimento e sobrevive, na Argentina

As autoridades da Argentina divulgaram, nesta segunda-feira (18), um caso do dia 29 de março que deixou boquiaberto todo o país latino. Uma mulher caiu em trilhos de um trem em movimento e saiu viva do local para contar a história.

Imagens capturadas por câmeras de segurança da estação mostram a mulher tropeçando enquanto avança em direção aos trilhos, onde cai, no momento em que o trem passa.

A operação do comboio foi interrompida e a vítima, retirada socorrida a um hospital, onde permaneceu até ser liberada. Segundo a empresa de transportes, ela sofreu politraumatismo e perdeu a consciência.

De acordo com relato, o motivo da queda teria sido a baixa na pressão da argentina.

Em entrevista ao jornal argentino “La Nación”, ela revelou que estava prestes a encontrar suas amigas para almoçar, e que não se lembra do acidente. “Somente acordei quando já estava na plataforma, com muita gente à minha volta”, disse.