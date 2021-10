Vídeo: Pescadores capturam peixe-lua de mais de mil quilos em cidade da Espanha

Biólogos e pescadores da cidade espanhola de Ceuta ficaram impressionados com a captura de um peixe-lua gigante, pesando mais de mil quilos.

Com quase 3 metros de comprimento e 3,20 de largura, o animal foi capturado no último dia 4 de outubro. Ele foi registrado em fotos e teve amostras de DNA coletadas por pesquisadores. De acordo com o El País, o animal foi solto no mar logo em seguida.

O coordenador da Estação Biológica Marinha do Estreito da Universidade de Sevilla, Enrique Ostalé, disse ao jornal que o peixe-lua devia ter em torno de 2 mil quilos, visto que o espécime encontrado em Ceuta não teve seu peso determinado corretamente, já que a balança só media até mil quilos.

"Um espécime capturado no Japão que media 2,7 metros pesava 2,3 toneladas. É uma espécie pelágica difícil de estudar, mas dá para ver muitos nas armações para pesca", afirmou Enrique.