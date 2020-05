Vídeo: piloto de avião pede aplausos para profissionais de saúde a caminho de Manaus

Durante um voo com destino a Manaus, no Amazonas, um piloto da companhia aérea Gol homenageou os profissionais de saúde que estavam presentes na aeronave. O comandante utilizou o sistema de som do avião para chamar nominalmente ao menos 15 passageiros, convidando-os a ficarem de pé.

Ele explicou que aquelas pessoas que se levantaram iriam ajudar a combater a pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, na capital amazonense e pediu que os viajantes saudassem os profissionais de saúde com uma salva de palmas. Um vídeo do momento foi gravado e viralizou nas redes sociais, sendo compartilhado em diversos perfis no Instagram, Twitter e Facebook. Em uma dessas contas tinham mais de 120 mil visualizações.

"Todas as pessoas que ficaram de pé são profissionais da saúde. Neste momento, cada um deles está deixando suas famílias em casa, mudando de cidade e embarcando em uma missão honrosa. Eles estão viajando com destino a Manaus para trabalhar nos hospitais e para ajudar o Brasil a superar a pandemia do coronavírus", explicou o comandante da aeronave.

"Todos vocês são heróis anônimos que trocaram capas por jalecos e, assim como nos filmes, merecem os créditos por tanta dedicação e, por isso, pedimos uma grande salva de palmas", completou o comandante.

Conforme o jornal amazonense A Crítica, que tentou entrar em contato com a Gol, a companhia aérea ainda não informou se a homenagem foi previamente organizada ou partiu de uma atitude espontânea da tripulação.