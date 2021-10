Vídeo: Servidor da Transalvador usa viatura para transportar panelas e refrigerantes

Um servidor da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foi flagrado usando a viatura do órgão para fins pessoais. O carro aparece estacionado em frente a uma casa, transportando alimentos. O homem também não usa nenhum tipo de farda e aparece trajado com bermuda e chinelo.

Em um vídeo gravado por um homem que flagrou a ação, é possível ver o servidor pegando panelas na carroceria do veículo e levando para uma casa. Nas imagens, uma mulher aparece e também tira refrigerantes do carro.

Vídeo: Servidor da Transalvador usa viatura para transportar panelas e refrigeranteshttps://t.co/V0yrDlGL8s



Homem foi convocado pelo órgão para prestar esclarecimentos #Correio24h pic.twitter.com/co0QLdA4iK — Jornal Correio (@correio24horas) October 4, 2021

Segundo a pessoa que flagrou a cena, eram panelas de feijoada que estavam sendo descarregadas em uma residência.

Em nota, a Transalvador informou que já identificou o servidor que estava na condução da viatura no momento da gravação do vídeo. "Ele foi convocado a prestar esclarecimentos. A autarquia vai abrir um processo administrativo e tomará as medidas adequadas ao caso".

O órgão pontuou ainda que as viaturas não podem ser usadas fora do expediente e/ou para fins pessoais.