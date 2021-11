Vídeo: torcida canta e mostra amor ao Vitória após rebaixamento

Os 5 mil torcedores do Vitória que foram ao Barradão neste domingo (28) deram uma prova de amor ao clube. Mesmo com o time rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro após a derrota de 1x0 para o Vila Nova, os rubro-negros fizeram questão de cantar nas arquibancadas, como se pode escutar no vídeo abaixo. Também houve xingamentos ao presidente afastado Paulo Carneiro.

O Leão terminou a Série B em 18º lugar, com 40 pontos. Remo, Confiança e Brasil de Pelotas foram os outros três times rebaixados.