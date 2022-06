Vidro de ônibus estilhaça e cai sobre passageiros na Região Metropolitana de Salvador

O vidro traseiro de um ônibus metropolitano que faz o trajeto entre Candeias e Salvador, estilhaçou e caiu em cima de passageiros dentro do veículo na manhã desta quinta-feira (9).

O estudante Vinícius de Melo, de 22 anos, estava dentro do ônibus e contou os estilhaços caíram sobre ele e mais quatro passageiros, apenas dois tiveram ferimentos leves, inclusive o próprio Vinícius, que teve um corte na mão.

"O que eu fico mais indignado é que o motorista não perguntou se a gente estava bem, não ligou para ninguém e nem a própria empresa perguntou", desabafou o rapaz.

Em nota, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) afirmou estar apurando as circunstâncias do incidente e que as medidas cabíveis serão adotadas.

O órgão ainda declarou que os veículos que compõem a frota do sistema metropolitano de transporte passam por vistoria anual, para os casos dos ônibus com idade de até cinco anos, e vistorias semestrais se são mais velhos.