Vigário-geral da Arquidiocese de Salvador é nomeado bispo de Amargosa pelo Papa Francisco

O cônego Juraci Gomes de Oliveira, que era vigário-geral da Arquidiocese de Salvador, foi nomeado como novo bispo da Diocese de Amargosa, na Bahia, nesta quarta-feira (31), pelo papa Francisco.

O comunicado foi feito pelo cardeal Dom Sergio da Rocha, antes da Santa Missa na Igreja Sagrada Família, da Cúria Metropolitana de Salvador, onde o cônego Juraci é capelão.

É a primeira vez desde 2005 que um sacerdote do clero da Arquidiocese de Salvador é nomeado bispo pelo papa.

Em nota divulgada pela arquidiocese, o novo bispo agradeceu a Dom Sergio "por tudo". " O senhor foi generoso e bondoso para comigo, um verdadeiro pai", diz a mensagem, que também inclui agradecimento aos bispos auxiliares e outros padres.

"Neste momento, elevo meu pensamento à Colina Sagrada e peço ao Senhor do Bonfim que, por intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho, bênçãos sejam derramadas, onstantemente, sobre esta Arquidiocese e seus pastores, para que ela continue sendo fecunda em sua missão evangelizadora", acrescenta.

O cônego nasceu em 19 de agosto de 1956, em Catolé do Rocha, na Paraíba, e ingressou no seminário dos capuchinhos em Maceió (AL). Depois, foi transferido para Natal (RN) e Recife (PE), onde estudou em Filosofia e Teologia. Em 1987, voltou ao seminário, fazendo parte da Sociedade Joseleitos de Cristo, em TUcano, já na Bahia.

Ele foi odernado diácono em agosto de 1990 por Dom Mário Zanetta, na época bispo de Paulo Afonso (BA). A ordenação presbiterial aconteceu em novembro do mesmo ano, em Tucano.

Atualmente, exerce as funções de vigário geral, moderador da Cúria Metropolitana, membro do Cabido Metropolitano e do Colégio de Consultores, diretor administrativo da Ação Social Arquidiocesana, cepalão da Igreja da Sagrada Família (Igreja a Cúria), orientador espiritual do Seminário Central da Bahia e membro da equipe financeira da Cúria Metropolitana.