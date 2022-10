Vigilante do Porto de Aratu morre após van bater em carreta quebrada

Um vigilante do Porto de Aratu, em Candeias, morreu em um acidente na noite da quinta-feira (6), quando a van que ele estava se chocou contra uma carreta, na saída do porto.

Antônio Cardoso Alves morreu no local. Outros três funcionários ficaram feridos no acidente. Todos estavam na van da empresa indo embora, por volta das 19h30.

Segundo as informações, a van bateu contra uma carreta que estava quebrada na pista e estaria sem sinalização adequada.

Os funcionários feridos foram socorridos para o Hospital de Candeias. Dois já tiveram alta e uma terceira está no Hospital do Subúrbio, em Salvador, segundo informou a TV Bahia. O corpo de Antônio deve ser sepultado hoje à tarde no Cemitério Quinta dos Lázaros, na capital baiana.

Não há informações sobre o motorista da carreta.

(Foto: Reprodução/TV Bahia)