Vigilantes ficam feridos em ataque após reintegração de posse na Bahia

Uma equipe de vigilantes de uma empresa na zona rural de Eunápolis, no sul da Bahia, foi atacada por um grupo na manhã da terça-feira (2) depois de um processo de reintegração de posse do terreno. Três vigilantes ficaram feridos e carros foram incendiados, segundo nota da empresa produtora de celulose Veracel.

A área era ocupada por um grupo de moradores desde a semana passada. Houve uma ação de reintegração de posse no Sítio Esperança e no Mutum, que pertencem à empresa, e os moradores deixaram o local, mas ontem pela manhã retornaram com pedras e madeiras e atacaram os vigilantes.

Três vigilantes que prestam serviço à Veracel ficaram feridos. A empresa diz que eles foram atendidos no Hospital Regional de Eunápolis e já receberam alta médica. Três funcionários de outra terceirizada chegaram a ficar em cárcere privado, "ameaçados de morte e forçados a executar trabalhos de interesse do grupo", mas acabaram liberdados. Seis carros da empresa de segurança foram queimados. Todos receberão apoio psicológico, diz a Veracel.

A empresa diz na nota que os trabalhos na região estão suspensos até que a situação dos moradores seja resolvida pela Justiça. "Mesmo tendo a legítima posse da terra e licenciamento ambiental, a Veracel decidiu interromper as atividades na área para garantir a integridade de seus colaboradores próprios e parceiros até que haja uma solução por parte das autoridades", explica a empresa.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Eunápolis. O CORREIO não conseguiu contato com a delegacia local.