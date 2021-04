Viih Tube desabafa após encontrar namorado: 'Não tá tudo bem'

O maior medo de Viih Tube no Big Brother Brasil 21 era o cancelamento. Pois ele veio. E a influencer aparentemente não lidou com a rejeição de 96% no paredão envolvendo Fiuk e Gilberto.

Tanto que no reencontro com o namorado, o também influencer Bruno Magri, a ex-sister revelou que não estava bem.

Bruno fez uma surpresa para a amada no hotel. Ao reencontrá-la, encontrou Viih aos prantos. "Cadê minha jogadora?", ele pergunta, animado, mas Viih não para de chorar. "Está tudo bem", diz ele, para acalmá-la, enquanto a abraça. Mas é possível ouvir a ex-sister negar: "Não tá".

Assista: