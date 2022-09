Viih Tube se 'irrita' com proposta indecente de seguidora a Eliezer

A influencer Viih Tube, de 22 anos, não gostou de ver uma seguidora fazendo uma "proposta indecente" para o namorado, ex-BBB Eliezer, 31, por meio das redes sociais.

Eli abriu uma caixinha de perguntas e respostas no stories de seu Instagram, com a pergunta: "Vocês [seguidores] vão comemorar como o Dia do Sexo?"

Uma internauta aproveitou a deixa para mandar uma mensagem nada discreta ao ex-brother. "Só queria você me fod*ndo", disparou a moça. Bem humorado como de costume, Eli exibiu a reação da namorada à cantada.

"Deixa eu responder isso agora!", exigiu Viih Tube, tentando tomar o celular das mãos do amado, enquanto este ria a valer. "Quem mandou isso? Que absurdo! Sem noção!", esbravejou, em tom de brincadeira.