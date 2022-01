Vilas de Natal prosseguem abertas à visitação até quinta (6) 

Quem ama o clima e a decoração de Natal e não conferiu ainda as Vilas de Natal que foram montadas em dois pontos da cidade, tem que se apressar. É que esta é a última semana para visitar as Vilas de Natal, situadas no Campo Grande e na praça da Revolução, em Periperi. As estruturas estão disponíveis até a próxima quinta-feira (6).

Com o tema Luz para Recomeçar, a decoração natalina no Campo Grande já registrou cerca de 350 mil agendamentos. Já na praça da Revolução, que possui acesso livre, em média 120 mil pessoas passaram pelo local desde novembro.

Quem deseja conferir a Vila de Natal no Campo Grande deve fazer o agendamento através do site natal. salvador. ba. gov. br . A visitação dura 50 minutos. As pessoas com deficiência não precisam de agendamento e têm direito a dois acompanhantes. Crianças com menos de 12 anos também não precisam de cadastro.

Após o agendamento, o cidadão tem acesso a um QR Code que pode ser apresentado no local em formato digital ou impresso. Além disso, está sendo exigida, no local, a comprovação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos.

Quem passar pela Vila de Natal do Campo Grande se encantará com a estrutura montada. O espaço conta com uma área de inclusão social, tecnologia acessível, 7 milhões de lâmpadas sustentáveis em LED, uma catedral de luz e som com mais de 20 canções sincronizadas com micro lâmpadas de LED em branco, uma casa de Papai Noel e um memorial das estrelas onde o visitante poderá assistir a uma homenagem às vítimas de Covid-19. A decoração poderá ser visitada até o dia 6 de janeiro.

Outro espaço que contém uma estrutura natalina montada está localizado na Praça da Revolução, no bairro de Periperi. O espaço não necessita de agendamento e no último dia do ano o visitante poderá realizar sua visita até as 21h.

Quem visitar o local encontrará uma linda ornamentação composta por um presépio, uma casa do Papai Noel, um arco decorado, árvores enfeitadas com pisca-pisca e uma árvore com teto luminoso. O espaço ainda contém câmeras de monitoramento, wi-fi gratuito, totens com álcool em gel e banheiros climatizados.

Para ter acesso às vilas natalinas, o visitante deverá seguir todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, como o uso de álcool em gel para higienização das mãos, uso de máscara e, ainda, deverá apresentar a comprovação da segunda dose ou dose única da vacina.