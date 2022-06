Villa Armazém destaca forró e piseiro em programação do finde

O forró começa a prevalecer na programação da Villa Armazém, que entra no clima do feriadão nesta quarta-feira (15), com sofrência e piseiro no repertório. A partir das 18h e com acesso único no valor de R$ 30, o público poderá curtir o cantor Ney Araújo, seguido das bandas Filomena Bagaceira e Seu Maxixe.

Na quinta (16), a casa não abre mas na sexta (17) a festa continua com os cantores Nenho, Theuzinho e Dan Valente. Na ocasião, os pagantes poderão se dividir entre pista e área vip, com ingressos a partir de R$ 40. O sábado (18) os shows começam com Bruninho do Acordeom e seguem com Erick Woods e banda Água Fresca.

Para finalizar o feriado com chave de ouro e preparar o público para os festejos juninos, o domingo (19) será de solidariedade e forró. Com abertura da casa às 17h e show da banda Forrozin, o acesso ao evento se dará a partir da doação de 1kg de alimento não perecível. As doações recolhidas serão encaminhadas ao Instituto Crescer.

Serviço:

Quarta (15) - Ney Araújo, Filomena Bagaceira e Seu Maxixe, a partir das 18h, R$ 30

Sexta (17) - Nenho, Theuzinho e Dan Valente, a partir das 18h, R$ 40 (pista) e R$ 60 (Área Vip)

Sábado (18) - Bruninho do Acordeom, Erick Woods e Água Fresca, a partir das 18h, R$ 30

Domingo (19) - Banda Forrozin, a partir das 17h, acesso com 1kg de alimento não perecível