Vinci Airports vence leilão para administrar sete aeroportos do Brasil

Após a conclusão da 6ª rodada de leilões realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Vinci Airports obteve nesta quarta-feira (7) a concessão, por 30 anos, de sete aeroportos da região Norte do Brasil: Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga e Tefé.

Porta de entrada para a região amazônica e estados brasileiros vizinhos, esses aeroportos receberam 4,7 milhões de passageiros em 2019. Além da operação, manutenção e modernização dos terminais e pistas, a Vinci Airports promete transformar

esses aeroportos em infraestruturas ecoeficientes:

Meta de zero emissões líquidas;

Instalação de fazendas fotovoltaicas;

Gestão da água e dos resíduos sólidos;

Implantação de laboratórios de diversidade;

Projetos para redução da pegada de carbono em parceria com ONGs locais;

Para alcançar esse feito, a Vinci Airports vai se basear na política ambiental bem-sucedida que vem implementando desde 2018 no Salvador Bahia Airport.

A Vinci Airports também pretende apoiar a recuperação da economia brasileira no pós-pandemia, desenvolvendo o tráfego de passageiros e as atividades cargueiras no Aeroporto Internacional de Manaus, 3° maior aeroporto de cargas do Brasil. Pilar do desenvolvimento econômico e comunitário da região amazônica, Manaus tem um papel estratégico na economia do país, particularmente pelo alto crescimento da indústria de eletrônicos.

A Vinci Airports, cuja rede global foi, por conseguinte, expandida para 52 aeroportos, fortalece sua presença nos países lusófonos e na América Latina, onde irá gerenciar 16 equipamentos, no Brasil, Chile, Costa Rica e República Dominicana.

"Nosso roteiro é claro: aeroportos verdes para o crescimento verde. Nessa região onde o transporte aéreo é essencial, a Vinci Airports tornará esses aeroportos mais resilientes e ecoeficientes, a fim de sustentar a recuperação econômica no Brasil, enquanto preserva o planeta. Estamos ansiosos para iniciar as operações, junto com as autoridades brasileiras e as comunidades locais", declarou Nicolas Notebaert, CEO da Vinci Concessions e presidente da Vinci Airports.

Sobre a Vinci Airports

A Vinci Airports, a principal operadora de aeroportos privados do mundo, administra 45 aeroportos em 12 países da Europa, Ásia e Américas. Aproveitamos nossa expertise como um integrador abrangente para desenvolver, financiar, construir e operar aeroportos, ao mesmo tempo em que aproveitamos nossa capacidade de investimento e expertise na otimização do desempenho operacional, modernização da infraestrutura e condução da transição ambiental.

A Vinci Airports tornou-se a primeira operadora aeroportuária a iniciar uma estratégia ambiental internacional, em 2016, com o objetivo de alcançar emissões líquidas zero em toda a sua rede até 2050.