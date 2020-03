Vinícius Júnior bate recorde de Messi no clássico Real x Barça

O atacante Vinícius Júnior foi decisivo na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona por 2x0, no clássico espanhol disputado domingo (1º), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Ele fez o primeiro gol do Real, aos 25 minutos do 2º tempo, e entrou para a história do confronto como o jogador estrangeiro mais jovem a marcar neste século. Aos 19 anos e 233 dias, o brasileiro superou Messi, que fez seu primeiro gol no clássico aos 19 anos e 259 dias.

O gol de Vinícius Júnior e o de Mariano Díaz, nos acréscimos, também colocaram o Real Madrid de volta na liderança do Campeonato Espanhol. A equipe da capital soma 56 pontos, um a mais que o Barcelona.

"Eu sempre trabalho muito e sabia que o gol ia chegar. Kroos me deu um bom passe e sempre fazemos isso nos treinos. Hoje saiu e eu pude marcar. Jogo na maior equipe do mundo e quero fazer a torcida feliz", disse Vinícius Júnior logo depois da vitória ao canal oficial de LaLiga.