Violência, gasolina e lucro menor: 35% dos motoristas de app pararam de rodar na Bahia

Desde o início da pandemia, cerca de 35% dos motoristas de aplicativos abandonaram a função na Bahia. O dado é do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos, Condutores de Cooperativas e Trabalhadores Terceirizados( SIMACTTER Bahia) e foi passado com exclusividade ao CORREIO.

Entre as razões, está a alta dos combustíveis, a violência e a falta de lucratividade. Com o objetivo de dar uma força a esses profissionais, o Correio reuniu algumas dicas importantes para fazer economia e gerenciar melhor as finanças em tempos tão difíceis.

O diretor de Comunicação da entidade, Lucas Silva reconhece que a situação está muito complicada e, por isso mesmo, o sindicato vem orientando aos motoristas a adotarem algumas medidas para minimizar as perdas, a exemplo de aceitar corridas próximas, evitando o deslocamento maior, além de evitarem rodar em horários de pico para fugir dos engarrafamentos. “Salvador e a Região Metropolitana possuem cerca de 35 mil motoristas cadastrados e eles fazem diariamente um esforço enorme para permanecerem trabalhando e organizando o orçamento”, complementa.

Nesses tempos de vacas magras, a alternativa é organizar as finanças e buscar economizar ao máximo. O primeiro passo para um planejamento financeiro é anotar a movimentação financeira, ou seja, todo dinheiro que entra e sai.

Controle

A gerente de marcas da empresa de cartão de crédito Zippi Andrea Avedissian sugere que, para essa tarefa, se utilize uma planilha (ou até mesmo um caderno) para ajudar a ter uma noção geral das despesas diárias como alimentação, combustível, revisões, seguro automotivo e estacionamento, por exemplo, e o quanto elas irão impactar na sua receita ao final do mês. “Essa atitude irá te ajudar a evitar gastar mais do que você ganha, pois poderá identificar com mais precisão onde precisa economizar”, sugere.

Outra recomendação é tentar manter uma reserva de emergência para suprir possíveis imprevistos. “Essa reserva é recomendada por diversos especialistas em finanças pessoais, pois pode fazer a diferença para manter as contas em dia em momentos de imprevisto. Ela pode ser considerada um complemento ao registro da sua movimentação financeira, pois é a partir dessa organização que você vai descobrir quanto poderá dispor mensalmente para ser destinado à sua reserva”, esclarece.

Andrea lembra que, como os motoristas de aplicativo trabalham de forma autônoma e não possuem uma renda mensal fixa, é preciso redobrar os cuidados com os gastos para evitar contrair dívidas.

Ela sugere evitar realizar compras parceladas, que é uma das principais formas de driblar o endividamento. “Por essa razão, é importante realizar antes as contas para saber se a dívida que pretende fazer está dentro do seu orçamento. Uma dica é se perguntar se o valor pode ser quitado à vista no momento que a fatura chegar. Outra ação simples que ajuda e muito nessa dinâmica é acompanhar os gastos constantemente no aplicativo do seu cartão de crédito”, orienta Andrea.

Manutenção

Com o valor dos combustíveis nas alturas, é importante tentar economizar no que for possível e isso inclui algumas atitudes simples que podem evitar um consumo ainda maior desse recurso no dia a dia.

O engenheiro mecânico Denis Marum, autor de um e-book sobre mecânica básica para diminuir os custos com o carro, diz que o conhecimento sobre o carro é algo importante, além disso, ele alerta para as falsas economias que, na verdade, podem sair bem caras e comprometer a segurança do motorista e seus passageiros.



“Motorista tem que saber o que importa. Imagina que ainda tem muitos motoristas que são convencidos a fazer Cambagem, que é a inclinação da roda de um veículo em relação ao plano vertical”, diz .

Procure manter os pneus sempre calibrados, pois quando isso não ocorre eles acabam apresentando maior atrito com o solo e o motor precisa realizar um esforço maior para movimentar o conjunto. Por esse motivo, há consumo maior de combustível.

Além disso, respeitar os limites de velocidade é essencial não só para aumentar a segurança de todos, como também é eficaz nessa economia, pois alterações súbitas de velocidade causam desgastes ao motor e, dessa forma, elevam o consumo de combustível.

Denis ressalta que em caso de desconfiança sobre a qualidade da gasolina, é possível verificar com um teste rápido e fácil, que consiste em colocar a gasolina num copo plástico. “Se estiver adulterada, o fundo do copo vai derreter. Combustível adulterado pode estragar a bomba, a boia de combustível, os bicos injetores e até o catalizador do escapamento”, ensina o engenheiro.



5 dicas de manutenção para poupar combustível

1. Óleo do Motor - não deixe passar a data de troca, seja por quilometragem ou tempo de uso. Utilize sempre o óleo indicado no manual do proprietário e evite ser convencido pelos atendentes ou frentistas que insistem em vender produtos diferentes. Atenção: o óleo do motor NÃO precisa de aditivo.

2. Vazamentos - fique atento aos vazamentos de óleo do motor, da direção hidráulica e de água. Observe a coloração: óleo do motor é marrom escuro (quando novo, a tonalidade é um pouco mais clara), óleo da direção hidráulica ou do câmbio automático é vermelho, vazamento de água é transparente, mas se o tom é o rosado, pode ser que o sistema de arrefecimento do veículo esteja comprometido.

3. Amortecedores - quando for trocar o amortecedor, opte por uma peça nova, esqueça as recondicionadas. Amortecedor cansado pode estragar as buchas da suspensão e os pneus.

4. Velas - responsáveis por queimar o combustível que entra no motor, quando desgastadas parte do combustível é eliminado pelo escapamento, fazendo com que você jogue dinheiro fora.

5. Alinhamento e balanceamento - adiar esse ajuste faz com que haja gastos com combustível, desgaste prematuro dos pneus e desconforto na direção.