Viradão da vacina: postos vão funcionar na madrugada para aplicar 2ª dose da Coronavac

Na tentativa de regularizar a situação das pessoas que estão com a segunda dose da Coronavac atrasada, a prefeitura vai fazer um verdadeiro 'festival da virada' da vacina. Isso porque haverá horários de agendamento para se vacinar entre a madrugada de sábado para domingo. Serão 28 horas seguidas de imunização. A previsão é de que 25 mil doses da Coronavac cheguem para Salvador nesta sexta-feira (14).

A aplicação da segunda dose começa neste sábado (15). Todos os que estão com a segunda dose vencida até 2 de maio serão vacinados das 8h às 14h; e de 2 de maio até o dia 16 maio, a vacinação será das 14h às 21h. Na madrugada de sábado para domingo 8 mil agendamentos. O sistema será aberto às 14h desta sexta-feira para quem quiser se vacinar durante a madrugada. Os horários disponíveis para agendar são a partir das 22h.

As doses usadas 'no viradão' são as que chegam hoje à capital. “Essa quantidade de doses não é suficiente para atender as pessoas que não foram vacinadas corretamente no dia com a segunda dose. Diante da falta de regularidade do governo federal, que prometeu reposição e isso não ocorreu, ainda teremos 38 mil pessoas que ficarão pendentes esperando mais doses”, disse o prefeito Bruno Reis, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (14).