'Viradão' do Shopping da Bahia trará 32 atrações em 32 horas de plantão de Natal

O Shopping da Bahia preparou uma grande novidade para o Plantão 32h em 2021. Pela primeira vez, os clientes contarão com uma programação inédita: são 32 atrações, entre desfile natalino, shows e muito mais, que acontecerão ao longo do evento. O Plantão 32h que comemora sua 21ª edição este ano, acontece a partir das 9h desta quinta-feira (23), ficará aberto durante toda a madrugada, e encerrará as atividades somente às 18h do dia 24 de dezembro (sexta-feira), véspera de Natal.

Logo na entrada do shopping, os clientes serão recepcionados personagens natalinos com muita alegria e encanto. Também não vai faltar música durante a noite. Além de uma fanfarra, a Praça Mãe Menininha, no 3º piso, terá a presença do DJ Chamusca (01:00-03:00h), enquanto que, na Alameda das Grifes de 00:30 às 2:30h, a festa será comandada pelo DJ Roger Rolls para animar as compras.

Foto: Divulgação

Complementando as atrações musicais, dois pocket shows vão animar a madrugada: a banda Herbert & Richards vai explorar seu tradicional repertório de trilhas sonoras famosas na praça de alimentação do 1º piso de 01:00 às 02:30h, enquanto que Faustão com sua banda em versão acústica, vão animar a praça de alimentação do 3º piso das 02-3:30h.

Além disso, três carrinhos de café customizados e sonorizados vão circular pelos corredores entregando aos clientes vouchers de café das cafeterias do SDB, para dar aquela energia durante a madrugada de compras. Os mais ativos podem ainda participar do Corujão FitDance, que vai acontecer na Praça Divaldo Franco, no 2º piso, com o instrutor Jader e seu time às 23h.

Para gerar ainda mais interação, o shopping vai “sequestrar” um cliente do Plantão, que será convidado a participar de um quizz surpresa. Se ele se revelar um grande fã do Plantão 32 horas e de Bell Marques, poderá ganhar na hora uma ida VIP ao show do artista “Jingle Bell”, com direito à acompanhante, também programado para ocorrer na madrugada entre o dia 23 e 24.

Atrações natalinas e infantis

Os clientes que participarem do Plantão 32h do SDB terão ainda a oportunidade de assistir à Parada Cultivando o Natal e à Parada da Noelândia, quando os personagens desfilam pelo shopping e interagem com o público. Além disso, haverá preços promocionais para entrar na Noelândia, foto com o Papai Noel com impressão gratuita e para passear no trenzinho instalado na decoração da Praça NR2, além do Jump Around.

E você já sonhou em dormir uma noite no shopping dentro de um parque? A Festa do Pijama acontecerá no Planeta Criança pelo 2º ano, um encanto de fofura. Os pequenos até 10 anos podem viver a experiência de passar uma noite fora de casa repleta de diversão e magia, além de poder tomar um café da manhã especial com Papai Noel.

Outras atrações que estarão acontecendo por lá são: a contação de histórias com a autora baiana Renata Fernandes às 18h, no Lounge Parada SDB Premium, no 3º piso, Caça ao Tesouro Jump Around, onde envelopes com prêmios serão escondidos no mega-castelo inflável, e distribuições de balões e esculturas de balões nas praças NR2 e Dorival Caymmi.

Promoções para todos os lados

Como estamos falando de um período de compras, nada mais bem-vindo do que promoções-relâmpago. Clientes que estiverem circulando com sacolas de compras pelo 2º piso serão convidados aleatoriamente para estourar 01 balão para tentar a sorte de ganhar um Panetone Trufado Kopenhagen.



Outra novidade do evento é a roleta, que vai sortear brindes para os clientes SDB Premium que poderão sair do shopping com mais do que os presentes e produtos que planejavam. Já para os comerciários que estiverem trabalhado na madrugada, poderão ser sorteados e ganhar prêmios especiais.

O Plantão 32 horas ainda será uma oportunidade única para visitar a maior fazenda urbana da América Latina. O Be Green estará com preços especiais entre os dias 23 e 24.

A madrugada promete ser agitada também online, para quem deixou as compras para cima da hora. Afinal, o SDB Online estará online com descontos de 32% em todo o site durante a madrugada. Basta acessar o site, entre a meia-noite e às 06h do dia 24 para aproveitar essa super promoção.

Redes Sociais

O shopping ainda vai promover bons e divertidos conteúdos para o cliente super conectado. Quem estiver fazendo compras no shopping, pode ser convidado a fazer uma dancinha TIK TOK, postar na sua rede, marcando o Shopping da Bahia e assim ganhar o direito de arremessar o dado TikTok, ganhando prêmios que podem ser um panetone, Copo SDB, Vale-Compra SDBOnline, Estacionamento gratuito e muito mais.

Além disso, influenciadores digitais convidados, participarão do Amigo Oculto SDB. Enquanto procuram os presentes dos seus amigos, eles farão postagens em suas redes sociais mostrando aos seus seguidores opções de presentes e darão dicas que quem poderá ser seu amigo oculto.