Visitas às Vilas de Natal podem ser feitas até a quinta-feira (6)

As visitas gratuitas às Vilas de Natal, situadas no Largo Dois de Julho (Campo Grande) e na Praça da Revolução (Periperi), estão disponíveis apenas até esta quinta-feira (6). Com o tema Luz para Recomeçar, a decoração natalina no Campo Grande já registrou cerca de 355 mil agendamentos. Já na praça da Revolução, que possui acesso livre, em média 170 mil pessoas passaram pelo local desde novembro.

Para conferir a Vila de Natal no Campo Grande, é preciso fazer o agendamento pelo site. Há vagas para os horários de 18h, 19h, 20h e 21h, com duração de 50 minutos cada visita. As pessoas com deficiência não precisam de agendamento e têm direito a dois acompanhantes. Crianças com menos de 12 anos também não precisam de cadastro.

Após o agendamento, o cidadão tem acesso a um QR Code que pode ser apresentado no local em formato digital ou impresso. O espaço conta com uma área de inclusão social, tecnologia acessível, 7 milhões de lâmpadas sustentáveis em LED, uma catedral de luz e som com mais de 20 canções sincronizadas com micro lâmpadas de LED em branco, uma casa de Papai Noel e um memorial das estrelas onde o visitante poderá assistir a uma homenagem às vítimas de Covid-19, além de quiosques que comercializam itens produzidos por instituições sociais de Salvador.

Em Periperi, a ornamentação é composta por presépio, casa do Papai Noel, arco decorado, árvores enfeitadas com pisca-pisca e uma árvore com teto luminoso. O espaço ainda contém câmeras de monitoramento, wi-fi gratuito, totens com álcool em gel e banheiros climatizados.

Nas duas vilas natalinas, para ter acesso aos atrativos, é exigida a comprovação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos.

Sustentabilidade

A Vila de Natal Sustentável, situada na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, e a Árvore de Natal Sustentável, na Praça Municipal, no Centro, também podem ser conferidas pela população até amanhã. Promovidas pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), em parceria com a Dsip/Semop, as estruturas foram montadas com utilização de materiais como garrafas pet, chamando a atenção dos cidadãos para a importância da consciência ambiental e preservação ao meio ambiente.

A mega árvore possui 22 metros de altura e foi construída com 27 mil garrafas pet, superando a marca de 2021, que foi de 21 metros de altura e 22 mil garrafas pet. Já a Vila de Natal Sustentável tem ornamentação assinada pelo artista plástico Gilson Cardoso, que conduziu a confecção de cada item decorativo, como renas, trenó, anjos, caixas de presente, árvores e um lindo presépio confeccionados de forma 100% sustentável, a partir do reaproveitamento de materiais lonas, paletes, forros de PVC e garrafas pet.

Concurso

Os visitantes das vilas natalinas também podem aproveitar os cliques registrados nos espaços para participar de um concurso fotográfico, promovido Dsip/Semop. Para participar é necessário publicar no Instagram uma foto feita com o celular em uma das vilas de Natal (Campo Grande, Praça da Revolução ou Ana Lúcia Magalhães) com a hastag #ConcursoNatalSalvador2021.

As fotografias devem ser publicadas até as 23h59 do próximo dia 6 de janeiro e será necessário que o participante esteja com o perfil aberto para visualização. A pessoa sorteada será contemplada com um miniensaio fotográfico com dez fotos em tamanho 15x21, captadas por um profissional em estúdio.

O cidadão premiado terá direito a três trocas de roupas durante o ensaio e ainda um álbum encadernado com os registros do momento.