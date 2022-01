Visitas em hospitais estaduais da Bahia são suspensas após aumento de casos de covid

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES) da Bahia determinou a suspensão das visitas em todas as unidades de internação, sejam enfermarias ou em unidades fechadas como UTIs e Centro Cirúrgico. A medida leva em consideração o aumento do número de casos de Covid-19 em todo o estado. O boletim do último domingo (23) registrou 19.665 casos ativos de Covid-19 no estado, maior número desde 14 de março de 2021.

O boletim epidemiológico divulgado nesse domingo pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia indica ainda que, nas últimas 24 horas, foram registrados 4.081 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,31%), 2.727 recuperados (+0,22%) e 3 óbitos. Dos 1.316.452 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.269.014 já são considerados recuperados e 27.773 tiveram óbito confirmado.

O número de casos positivos de covid-19 cresceu 723% em 22 dias na Bahia, segundo relatório divulgado neste domingo (23). Os números divulgados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA) mostram o crescimento dos casos positivos nos 4 mil exames de RT-PCR analisados nesse período. A cada 100 exames analisados, o número saltou de 6,55 testes positivos para 53,92 nesse período.

Até o momento temos 11.049.481 pessoas vacinadas com a primeira dose, 263.623 com a dose única, 9.308.143 com a segunda dose e 2.080.641 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 22.145 crianças já foram imunizadas.

O que é o Coes

O Coes é uma estrutura organizacional que tem como objetivo promover a resposta coordenada por meio da articulação e da integração dos atores envolvidos. A sua estruturação permite a análise dos dados e das informações para subsidiar a tomada de decisão dos gestores e técnicos, na definição de estratégias e ações adequadas e oportunas para o enfrentamento de emergências em saúde pública.

O Coes é responsável pela coordenação das ações de resposta às emergências em saúde pública, incluindo a articulação da informação entre as três esferas de gestão do SUS. É responsável ainda por identificar e informar a necessidade do envio de missão exploratória da Força Nacional – SUS.