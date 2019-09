Vitão fala de fim do namoro após beijo em Anitta: 'muito chato'

Vitão se esquivou ao ser questionado sobre o beijo dado em Anitta como motivo para o término do seu relacionamento com Thaylise Pivado.O cantor disse, em entrevista ao programa 'Ritmo Brasil', da RedeTV!, que o namoro acabou por motivos pessoais.

"​No momento que eu comecei a viajar toda semana, trabalhar quase todo dia e passar muito tempo sem conseguir ficar com ela. Mas pra quem tem que trabalhar com isso tem que ter cabeça forte e, agora, pretendo ficar um tempo solteiro, só focar no meu trabalho, nas minhas coisas", disse.

Ele explicou o porquê de ter excluído as fotos ao lado da ex-namorada no seu Instagram: " Término é muito chato. Eu não tive coragem de apagar, de tirar. Ás vezes não precisa apagar, né? Nem terminou ruim e até por isso não apaguei. Não foi dolorida, com briga, então deixei lá", disse.

Anitta gravou um clipe com o cantor Vitão, e o clima nas últimas cenas ficou quente.