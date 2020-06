Vitão homenageia Luísa Sonza: 'Exemplo para mulheres'

Em meio a várias críticas relacionadas à musica Flores, uma parceria com Luísa Sonza, o cantor Vitão usou o Instagram para homenagear a cantora. Ele publicou uma foto ao lado da colega, e celebrou as 25 milhões de visualizações do clipe no YouTube. Mais tarde, a música alcançou 30 milhões de plays.

"Eu tô muito feliz por estar propagando minha arte dessa forma pra cada cantinho desse Brasil, e mais feliz ainda por estar fazendo parte de um movimento que vai mudar a história e a mentalidade de tanta gente que parou no tempo. Obrigado amiga Luísa Sonza, por mergulhar de cabeça nessa música comigo e por ser tão corajosa, você é um exemplo para as mulheres do nosso país", escreveu Vitão na legenda do post.



Na última quinta-feira (11), Sonza e Vitão lançaram o clipe do hit 'Flores'. Nas redes sociais, a cantora recebeu uma série de críticas relacionadas à música e o ex-esposo dela, Whindersson Nunes, parou de segui-la no Instagram e apagou todas as fotos de casal.