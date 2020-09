Vitão substitui Henri Castelli e entra na 'Dança dos Famosos'

Após Henri Castelli anunciar que não irá participar da competição por conta de uma lesão, a "Dança dos Famosos" já definiu quem será o substituto: Vitão.

Segundo o jornal Extra, o nome do novo namorado de Luísa Sonza já era cotado para estrelar a atração desde o início da montagem do elenco.

Luísa, inclusive, já participou do quadro no ano passado. O nome do cantor tem sido muito falado desde que assumiu o namoro com Sonza, numa relação cheia de polêmicas envolvendo Whindersson Nunes, ex-marido da artista.