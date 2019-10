Vítima de acidente com kart recebe novo enxerto de pele

(Foto: Reprodução)

A jovem que teve o couro cabeludo arrancado em um acidente de kart, em uma pista no estacionamento de um supermercado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no último dia 12 de agosto, segue passando por procedimentos em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. No início da tarde desta segunda-feira (30), Débora Dantas de Oliveira, de 19 anos, foi submetida a uma cirurgia para enxerto de pele parcial.

No dia 18 de agosto, ela foi transferida para o Hospital Especializado de Ribeirão Preto, onde passou por um retalho micro-cirúrgico para cobertura da calota craniana, no dia 24 - uma cirurgia que durou aproximadamente dez horas. No dia 3 de setembro a jovem deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e boletins médicos divulgados em seguida anunciaram seu "bom estado clínico" e "dentro da evolução esperada".

Há pouco mais de um mês internada no Hospital Especializado, Débora tem passado por procedimentos de enxerto de pele, curativos com anestesia geral e apresentado boa recuperação.

Relembre o caso

O acidente que escalpelou a auxiliar de ensino infantil Débora Stefany ocorreu na pista de kart Adrenalina, que funcionava há um mês no supermercado Walmart de Boa Viagem. O local foi interditado e não retomará as atividades. Débora e o companheiro pagaram R$ 50, cada, por 22 voltas. A tragédia aconteceu quando ela estava na segunda volta. De acordo com relatos ao Procon, funcionários teriam ficado desesperados na hora e não teriam prestado socorro à vítima. Após 30 minutos de espera por atendimento, ela foi levada pelo namorado ao HR.

Matéria publicada pelo Jornal do Commércio