Vítima de acidente com micro-ônibus ligou para dizer que ela e filha estavam bem

Tarsila, de 9 anos, sobreviveu a acidente; Carla não resistiu aos ferimentos (Foto: Reprodução)

Uma das cinco vítimas do acidente entre um micro-ônibus e um caminhão que matou cinco pessoas e deixou outras 10 feridas na noite desta segunda-feira (8) no km 364 da BR-324, entre Riachão do Jacuípe e Tanquinho, a técnica de enfermagem Carla Rios, 45 anos, ligou para uma irmã logo após a tragédia para dizer que ela e a filha Tarsila, que fez 9 anos sábado (6), estavam bem.

Segundo familiares de Carla, logo após ela dizer algumas palavras, a menina Tarsila assumiu o telefone celular e disse que a mãe tinha quebrado pernas e um dos braços. A técnica de enfermagem foi socorrida para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe, onde foi constatado que ela estava com hemorragia interna no abdómen.

“Imediatamente, ela foi transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, mas quando estava sendo preparada para fazer a cirurgia foi a óbito, nem chegou a entrar no centro cirúrgico”, disse o estudante de medicina Roni Rios, 32, primo de Carla, que era divorciada do pai de Tarsila.

De acordo com o estudante, a menina não teve nenhum ferimento no acidente.

“Ela (Talita) foi levada para o Hospital Municipal de Riachão apenas para ficar em observação, mas vai sair hoje à tarde, e ficará com a gente”, informou Roni.

Carla era solteira e tinha apenas Tarsila de filha, com quem compartilhava momentos alegres nas redes sociais.

O acidente foi entre um micro-ônibus contratado pela Prefeitura do município de Capela do Alto Alegre, de 11 mil habitantes, e a um caminhão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia informado que eram 13 feridos e não deu detalhes sobre como ocorreu o acidente, apenas que após a colisão o micro-ônibus capotou na pista.

A contagem das vítimas fatais e dos feridos (um deles, o motorista do caminhão) foi da Prefeitura de Capela do Alto Alegre, segundo a qual a maior parte das vítimas do micro-ônibus, que estava voltando de Salvador, tinha ido fazer exames e outros procedimentos oncológicos na capital e em Feira de Santana.

Carla, segundo a família dela, estava acompanhando os pacientes no ônibus – já a Prefeitura, informou que ela pegava uma carona. Ela morava no povoado de Ipiraí, a 10 km de Capela do Alto Alegre.

As vítimas fatais do acidente são Jânio do Prado Maciel, 56, motorista do micro-ônibus; José Mário dos Santos, 55, agricultor; e os aposentados Benício Guedes de Oliveira, 76, e Eulália Rodrigues Peixoto, 66.

Mortos no acidente: Jânio, motorista do micro-ônibus (de óculos), Carla, 45, Eulália, 66, José Mário, 55, e Benício Guedes, 76 (boné) (Foto: Reprodução)

De acordo com informações da Prefeitura de Capela do Alto Alegre, o motorista do micro-ônibus residia na sede do município, Benício e José Mário no povoado de Vargem Queimada; e Eulália era natural de Capela do Alto Alegre, mas morava na cidade vizinha de Tanquinho.

A Prefeitura informou que entre os 10 feridos havia “algumas delas com escoriações pelo corpo, e outras com ferimentos mais graves”. O motorista do caminhão também ficou ferido, segundo informações da PRF.

“O micro-ônibus fazia transporte de pacientes e funcionários de Capela a Feira de Santana/Salvador para fazer exames, consultas e tratamentos oncológicos”, informa o comunicado oficial.

Devido à tragédia, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias, e em solidariedade aos parentes e amigos das vítimas declarou que “também compadece e sente essa dor”.

“Lamentamos profundamente as perdas e nos colocamos à disposição das famílias para as ações de apoio que se fizerem necessárias. Registramos nosso carinho e solidariedade aos familiares, aos amigos e a toda a comunidade capelense neste momento tão difícil”.

A Prefeitura de Capela do Alto Alegre divulgou o nome dos feridos e onde estão as que ficaram internadas, mas não deu informações sobre o estado de saúde de cada uma delas. As que estão sem indicação de internamento já foram liberadas.

Veja abaixo a listas dos envolvidos no acidente que estavam no micro-ônibus:

Edirge Almeida Coelho – Internada no Hospital Geral Cleriston Andrade - (HGCA)

José Lino Bispo Souza - Internada no HGCA

Maria Petronilha Peixoto - Internada no HGCA

Reginaldo Gomes de Souza

Anadael Almeida Coelho

Jerilza de Souza Almeida

Nívia Maria de Souza Santana

Laudecir de Santana Gomes

Joanice de Oliveira Ramos Rios

Tarsila Rios