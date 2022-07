Vítima de cárcere privado expõe ameaças do marido: 'Só sai morta'

A notícia da mulher que ficou em cárcere privado durante 17 anos, junto com os dois filhos, na própria casa, repercutiu nas redes sociais. O suspeito, Luiz Antônio Santos Silva, esposo da vítima, foi preso pelo crime nesta quinta-feira (28), na cidade de Guaratiba, no Rio de Janeiro.

Ao chegar na delegacia, a mulher contou que vivia acorrentada e amarrada constantemente, além de nunca ver a luz do sol. Ela disse, também, que recebia ameaças constantes do marido, inclusive, de morte.

"Você tem que ficar comigo até o fim, se você for embora só sai daqui morta", dizia Luiz, com quem conviveu com a vítima por 23 anos. A mulher comentou que, desde o início do relacionamento, não pode mais trabalhar e estudar porque o suspeito não a autorizava.

Mulher carregando filha após liberdade (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Vizinhos sabiam do caso, chegaram a informar para o Conselho Tutelar, mas não houve retorno. Um morador da localidade disse ao G1 que tentava alimentar a família, mas Luiz jogada as comidas fora.

“As crianças [de 19 e 22 anos] ficavam presas, amarradas. Na quarta-feira, eu trouxe pão, mas a mulher contou que o Luiz viu e jogou fora, contou que ele queria bater nela, que achou ruim, e que eles não comeram nada”, contou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A 43ª DP investiga o caso.