Vítima de feminicídio na Vila Laura era técnica de enfermagem no Roberto Santos

Simone Maria dos Santos, 49 anos, morta pelo marido no bairro da Vila Laura era técnica de enfermagem. Ela trabalhava há 16 anos no Hospital Roberto Santos, no bairro do Cabula.

A unidade de saúde lamentou o crime. "A direção do HGRS e colegas de trabalho lamentam a tragédia ocorrida com a técnica de enfermagem Simone Maria dos Santos, 51 anos, ao tempo em que expressam sentimentos de pesar a todos os amigos e familiares da técnica, que trabalhava no Hospital desde 2007", diz a nota da instituição. Colegas da técnica postaram mensagens nas redes sociais lamentando a perda.

O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (1º), no quarto andar do Edifício Porto do Sol, na Rua Arthr D'Almeida Couto, por volta das 6h. Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 58ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de feminicídio e uma tentativa de suicídio.

Segundo a Polícia Civil, o corpo de Simone foi encontrado dentro do apartamento com sinais de agressão. O principal suspeito, companheiro da vítima, foi detido por policiais militares após pular do apartamento para fugir.

Os militares da 58ª CIPM encontraram o homem estendido ao chão, com várias lesões e sangramento. foi socorrido para o Hospital Geral do Estado e, onde está custodiado e foi autuado por feminicídio. O Departamento de Polícia Técnica (PDT) foi acionado para fazer a remoção do corpo e a perícia no local do crime.