Vítima de golpes de estilete recebe alta

Após passar por cirurgia de quatro horas e receber 130 pontos, a mãe que foi vítima de golpes de estilete desferidos pelo próprio filho teve alta médica nesse fim de semana. Ela ficou internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

Em entrevista ao G1, ela preferiu não se identificar, mas confidenciou que o jovem dizia que a mãe havia 'acabado com a vida dele' durante a agressão e que a ameaçou de morte.

Ela contou ainda que a família é moradora do centro da cidade e que possui uma outra filha mais velha, que estava fora de casa no momento das agressões que, por pouco, não resultaram numa fatalidade.

“Eu estou viva porque ele pegou o estilete. Se ele pegasse uma faca, com o primeiro golpe eu morreria. O estilete estava enferrujado, não estava afiado e ele usou tanta força que não consigo explicar. Fiquei ensanguentada da cabeça aos pés. Quando nossa cadela mordeu ele, consegui tomar o estilete da mão dele e fugi”, contou ao G1.

A mulher foi golpeada em várias partes do corpo e foi socorrida pelos vizinhos que acionaram a Polícia Militar (Foto: Acervo Pessoal/reprodução)

O crime ocorreu por volta das 12h30 e, segundo a vítima, ocorreu depois que ela pediu ao filho para comprar água mineral. "Ele subiu com a chave. Quando entrei na cozinha para esquentar o almoço, ele estava com o estilete na mão, disse 'desculpas mãe' e me apunhalou pelas costas”, disse.

Depois de entrar em luta, ela foi atingida com três golpes no pescoço e várias vezes em outras partes do corpo.A vítima ainda tentou sair do apartamento, mas foi impedida pelo adolescente.Durante a agressão, a cadela da família mordeu o rapaz e assim a mãe conseguiu tomar o estilete e pedir socorro. Uma vizinha percebeu a briga e acionou a Polícia Militar.

O garoto foi detido em seguida e levado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) junto com o pai,onde permaneceu durante o sábado.A mulher foi socorrida por vizinhos e internada.

Apesar de não ter diagnóstico de problemas mentais, não é a primeira vez que o jovem agrediu a mãe.

O garoto tem um histórico de agressões familiares, embora não tenha diagnóstico de transtornos mentais (Foto: Acervo Pessoal/Reprodução)

Em 2019, com 11 anos, ele apertou o pescoço dela, depois de ser cobrado para estudar mais e se afastar do telefone e computador. O garoto levantou e apertou o pescoço dela.Em abril desse ano, durante uma discussão, o jovem teria tentado dar um soco no rosto da mãe, mas foi impedido pelo companheiro dela, que estava presente.

O caso é investigado pela Polícia Civil, mas como se trata de um adolescente, toda a apuração do caso permanece em sigilo, em respeito aos artigos 143 e 144 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).