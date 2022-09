Vítima de Leandro Lehart conta que viveu momento de 'atrocidade' com pagodeiro

A prisão do cantor Leandro Lehart, por estupro, pegou vários admiradores de surpresa, mas foi o alívio de Rita de Cássia Corrêa, de 40 anos. Ela foi vítima do artista, sofrendo agressões e abusos sexuais dele em 2019. Em conversa ao Fantástico, da TV Globo, a mulher contou que se aproximou do músico em 2017, depois que elogiou o trabalho de Lehart nas redes sociais.

Após várias conversas, o cantor a chamou para sua residência, que fica em um bairro de luxo na zona norte de São Paulo. Segundo Rita, a aproximação foi aumentando e vários outros encontros aconteceram, alguns, inclusive, com relações sexuais consentidas por ela.

No entanto, em um encontro em 2019, ela estava na casa do pagodeiro, quando ele a chamou para o quarto, mas desviou o caminho para o banheiro, alegando que seria mais fácil para tomar banho depois. No cômodo, Rita de Cássia foi brutalmente agredida e foi vítima de violência sexual, com um ato escatológico.

“Na minha boca. Eu já comecei a me debater, e pedindo para ele parar. E tentando tirá-lo de cima de mim, mas eu não conseguia. Ele ainda se masturbou até chegar ao orgasmo”, contou Rita, que ainda ficou trancada por algumas horas no banheiro porque Leandro não a deixava sair.

Logo após o ato, o acusado chamou um motorista por aplicativo e autorizou Rita a ir embora. Para ela, essa foi uma das situações mais desesperadoras da sua vida. “Já fui direto para o banheiro. Já ali no chão mesmo, me despenquei a chorar e fiquei muito tempo ali tentando me higienizar, tentando tirar todo aquele cheiro horrível, aquele gosto, escovando meus dentes. Ali embaixo do chuveiro”, disse.

Rita, que também é musicista, mas na época trabalhava no metrô de São Paulo, perdeu o emprego no órgão público após diversos problemas emocionais e até tentou tirar a própria vida.

Leandro negou as acusações e alegou que as mensagens que ele confessa que abusou sexualmente não expressam a verdade. Ainda segundo o músico, o ato que ele fez foi para deixá-la mais à vontade.