Vítima de maus-tratos, idoso com Síndrome de Down é resgatado no norte da Bahia

Após denúncias, um idoso que sofria maus tratos foi resgatado, na quinta-feira (7), por investigadores da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Juazeiro, no norte da Bahia. O irmão da vítima, responsável pela situação de abandono, foi preso no local.



A ação foi realizada com o apoio de uma equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município. De acordo com a Polícia Civil, o homem, que tem síndrome de down, era mantido em um imóvel insalubre e o irmão ainda se apropriava do dinheiro do seu benefício social.

(Foto: Divulgação PC)

A coordenadora da 17ª Coorpin/Juazeiro, delegada Lígia Nunes Sá, explicou que o suspeito foi autuado pelo crime de abandono de incapaz e está custodiado, à disposição da Justiça. A vítima foi encaminhada para atendimento médico.

“Apuramos a denúncia recebida, constatamos a situação insalubre que esse homem estava sendo submetido e, além de prender o responsável pelo crime, conseguimos garantir o direcionamento da vítima para uma unidade de saúde”, pontuou a coordenadora.