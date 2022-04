Vítima em atentado, Danilo Fernandes vive expectativa de voltar a jogar: 'Estou pronto'

A partida entre Bahia e Cruzeiro, nesta sexta-feira (8), às 21h30, na Fonte Nova, vai marcar o início da caminhada do Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo também representará o retorno de Danilo Fernandes ao gol tricolor.

Um mês e meio depois de ter sido vítima no ataque ao ônibus do Esquadrão, o goleiro está recuperado dos cortes que sofreu nos braços, pernas, pescoço e rosto. Danilo, aliás, garante que está pronto para voltar a entrar em campo e ajudar o tricolor a conquistar o acesso à Série A.

“Feliz em poder voltar e seguir trabalhando forte diariamente e estou pronto para voltar a jogar. Sabemos que o caminho em busca dos objetivos é longo, mas temos que estar preparados fisicamente e mentalmente para fazer nosso melhor e defender as cores do Bahia”, afirma Danilo.

Aos 34 anos, Danilo Fernandes inicia a Série B como uma das lideranças do Bahia. Titular da meta tricolor desde o ano passado, o goleiro esteve em campo em oito partidas na atual temporada por Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.

O goleiro, aliás, conhece bem a Série B. Em 2017, ele conquistou o acesso com o Internacional. Naquele ano, o time gaúcho contava com o técnico Guto Ferreira no comando técnico. Agora, ele espera repetir o sucesso para colocar o Esquadrão na elite.

"Contamos com o apoio de toda a torcida do Bahia em busca dos triunfos que nos levarão de volta ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído", completou.