Vitória aceita proposta e empresta Mateus Moraes a clube da Ucrânia

O zagueiro Mateus Moraes está de saída da Toca do Leão. O Vitória aceitou a proposta do Kolos Kovalivka, da Ucrânia, e vai emprestar o jogador pelo período de um ano.

O clube ucraniano pagará uma compensação financeira pelo empréstimo. A diretoria rubro-negra aguarda a transferência do dinheiro para concretizar a transferência do atleta. O contrato prevê opção de compra com valor fixado.

Apesar da Ucrânia ainda estar em guerra com a Rússia, a previsão é que o campeonato nacional seja retomado em 23 de agosto. Os jogos serão interrompidos se houver alerta de ataque aéreo.

Mateus Moares despertou o interesse do Kolos Kovalivka mesmo sem estar de destacando atualmente no Vitória. Titular absoluto na reta fina da Série B do Brasileiro no ano passado, o zagueiro de 21 anos oscilou bastante nesta temporada e perdeu espaço no time.

Este ano, ele defendeu a equipe principal rubro-negra em 16 jogos, 13 deles no onze inicial. No entanto, as duas últimas vezes em que o zagueiro entrou em campo foram para defender o time no Brasileiro de Aspirantes.

Mateus Moraes não foi relacionado por João Burse para o jogo contra o Paysandu, disputado no último domingo (17), no Barradão, e vencido pelo Leão por 1x0, na 15ª rodada da Série C do Brasileiro.

O jogador nunca foi utilizado pelo novo técnico e chamou a atenção em uma das últimas partidas do ex-treinador Fabiano Soares. Na 10ª rodada, Mateus Moraes levou cartão vermelho, mesmo não tendo saído do bando de reservas, após se envolver em uma briga com atletas do Atlético-CE.

Ele foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com cinco jogos de suspensão, mas o jurídico do Vitória conseguiu um efeito suspensivo e, portanto, o jogador permaneceu à disposição. Ainda assim, não foi aproveitado.

Atualmente, a zaga do Vitória é composta por Alan Santos e Marco Antônio. Ewerton Páscoa, Rafael Ribeiro, Carlo s e John também estão à disposição.