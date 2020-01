Vitória acerta pré-contrato com dois zagueiros para a Série B

O presidente Paulo Carneiro revelou na quarta-feira (22) que o Vitória tem um acordo para contar com dois zagueiros para a Série B. Um deles já é conhecido da torcida: Éverton Sena, que atuou no Leão em 2019. O outro é Rayan, ex-Bragantino.

A informação foi divulgada pelo dirigente em um áudio enviado para um grupo de torcedores no WhatsApp. A mensagem, no entanto, se espalhou pelas redes sociais rapidamente. Nela, ele também confirma as contratações do volante Jean e do atacante Levi.

Segundo Carneiro, o Vitória acertou um pré-contrato com Éverton Sena e Rayan, que chegarão à Toca do Leão após o término dos estaduais, em abril. A Série B começa em 2 de maio.

Éverton Sena, 28 anos, foi um dos atletas que mais atuaram pelo Vitória na Série B de 2019, com 29 partidas. Ele foi o capitão da equipe durante a maior parte da temporada. Em dezembro, retornou para o Novorizontino, clube que o emprestou ao Leão. Seu contrato no time, que disputa a elite do Campeonato Paulista em 2020, acaba em maio.

A prioridade para retornar ao rubro-negro havia sido revelada ao CORREIO em dezembro pelo presidente do clube paulista, Genilson Santos, e pelo empresário do atleta, Marcos Santos.

Rayan tem 30 anos e disputou 14 partidas da Série B em 2019 pelo campeão Bragantino. Em dezembro ele retornou para a Ferroviária, também da elite do Campeonato Paulista, clube que o emprestou ao Braga.

Segundo Paulo Carneiro, o Vitória tentou contratar Rayan neste início de ano. "Um zagueiro que nós queríamos e não conseguimos tirar da Ferroviária. Subiu com o Bragantino. Os dois zagueiros já estão em pré-contrato com a gente. Vamos ver se vamos precisar deles ou não. Seria uma dupla de zaga pronta para jogar o Brasileiro", disse.