Vitória acerta renovação com zagueiro da equipe sub-20 até 2024

O Vitória anunciou, nesta sexta-feira (13), que acertou a prolongação do contrato com o zagueiro Mateus Moraes. Destaque do time sub-20 rubro-negro, o defensor estendeu vínculo até dezembro de 2024. O jogador tem completado o grupo principal quando requisitado.

Mateus foi campeão invicto da Copa do Nordeste Sub-20 em 2019, quando marcou um gol. Em 2020, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e passou a integrar o grupo sub-23, que disputava o Campeonato Baiano antes da paralisação do futebol. Atualmente, o zagueiro é titular da equipe sub-20 e disputou 12 jogos na temporada.

"Queria, primeiramente, agradecer a Deus por mais uma conquista em vida. Só ele sabe das batalhas diárias que enfrentamos. Segundo aos meus empresários e à minha família por sempre me apoiar nos meus sonhos e objetivos. E ao Esporte Clube Vitória por confiar mais uma vez no meu trabalho", comemorou Mateus ao site oficial do clube.