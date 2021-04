Vitória acumula sequência de cinco empates seguidos na temporada

O 1x1 com o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano, fez crescer a invencibilidade do Vitória que, com o resultado, chegou ao número de sete partidas sem perder. Mas o que parece um marco bom, na verdade, se tornou pouco agradável ao rubro-negro. É que já são cinco empates seguidos na temporada.

Desde que venceu o Ba-Vi por 1x0, no Barradão, pela Copa do Nordeste, o Vitória não conseguiu mais ganhar. Pelo regional, somou placares igualados com Sampaio Corrêa e CRB, ambos em 1x1, além de um 0x0 com o Confiança. Pelo Baianão, antes do 1x1 com o Tremendão, vinha de 0x0 com o Bahia.

As três partidas que terminaram no 1x1, aliás, tiveram o Vitória indo buscar o empate. Contra o Bahia de Feira, Diones fez o primeiro gol, no fim da etapa inicial, e David igualou logo após a volta do intervalo. No confronto com o CRB, Gum fez aos 26 minutos do segundo tempo e Samuel, seis minutos depois, deixou o dele, de pênalti. O centroavante também foi o responsável por garantir o empate diante do Sampaio Corrêa, oito minutos depois que Dione abriu o placar, aos 16 minutos de jogo.

O momento atual vem frustrando tanto os torcedores do Leão que a equipe já ganhou um apelido nas redes sociais: “Empatória”. E, olhando o retrospecto geral da temporada, o cenário não é muito diferente. Mais da metade das partidas feitas pelo rubro-negro terminaram em empate: seis dos 11 disputados.

Além dos cinco seguidos, a equipe ficou no 3x3 com o Unirb, no primeiro jogo do calendário 2021. Há ainda quatro triunfos e uma derrota, rendimento de 54,5%. É melhor do que o da temporada passada, quando o Vitória fechou em 43,8% após 60 partidas.

Lado bom

Para o goleiro Lucas Arcanjo, apesar do torcedor estar incomodado, há um lado bom na sequência atual. “Os empates não são resultados ruins. Estamos propondo o nosso jogo nas partidas. Um ou outro duelo que jogamos mal, mas não saímos com a derrota, saímos com um ponto importante. E cada ponto desse vai fazer a diferença lá na frente”, comentou.

Na Copa do Nordeste, o Vitória ocupa a 3ª colocação do Grupo B, faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos. Soma nove pontos, a dois de distância do líder Fortaleza. Já no Campeonato Baiano, o Leão está fora do G4: é o 6º colocado, com seis pontos. É bom lembrar, porém, que o time tem dois jogos atrasados a fazer, contra Vitória da Conquista e Jacuipense.

Além das duas competições, a equipe treinada por Rodrigo Chagas também disputa a Copa do Brasil, em que ganhou do Águia Negra por 1x0, fora de casa, na primeira fase. Na próxima, vai encarar o Rio Branco, em confronto marcado para quarta-feira (7), às 19h, no Barradão.

Antes, o Vitória entra em campo pelo Nordestão. No domingo (4), às 18h, recebe o Treze, pela 7ª rodada do torneio regional.

“A gente está começando a estudar o adversário. Não vamos mudar nosso estilo de jogo, vamos propor o jogo do início ao fim. Temos só que matar o jogo. Estamos tendo essa oportunidade, mas temos que matar para sair com a vitória”, afirmou Lucas Arcanjo.

A sequência de empates do Vitória: