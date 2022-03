Vitória ainda não sofreu gol fora do Barradão e quer seguir assim na Copa do Brasil

Na Toca do Leão, todos os holofotes estão voltados para o setor ofensivo. Com a contratação de Santiago Tréllez e a recuperação de Dinei, as atenções se concentraram nos atacantes do elenco. Não apenas por isso. Apesar da expectativa gerada, os dois ainda não têm previsão de estreia e as opções disponíveis para buscar as redes rivais não estão dando conta do recado nesse inicio de temporada. O Vitória tem o segundo pior ataque do Campeonato Baiano, com apenas quatro gols marcados em seis jogos. Só o lanterna Vitória da Conquista, com dois tentos anotados, balançou menos a rede.

Se as estatísticas do ataque preocupam, a defesa, pouco badalada até o momento, apresenta números satisfatórios e pode ser determinante na estreia da Copa do Brasil. Para avançar à segunda fase do torneio nacional, basta ao Vitória não tomar gol do Castanhal. O duelo será na quinta-feira (3), às 20h30, no estádio da Curuzu, em Belém. Visitante, o rubro-negro joga pela vantagem do empate, mas se a equipe paraense vencer, fica com a vaga. Quem passar pega o Glória, da cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, que venceu o Brasil de Pelotas por 1x0.

O Vitória sofreu três gols nos seis jogos disputados nesta temporada. Ao lado do líder Jacuipense, o Leão é dono da segunda melhor defesa do Baiano. Só o Barcelona de Ilhéus, vazado apenas duas vezes, tem número melhor. Os gols sofridos foram nos empates em 1x1 com Juazeirense e Bahia, e na derrota por 1x0 para o Jacuipense. Todos no Barradão.

Fora do próprio estádio, o rubro-negro ainda não teve a rede estufada. Passou em branco contra Barcelona de Ilhéus, Vitória da Conquista e agora terá a zaga testada fora dos gramados baianos, diante do Castanhal. Mais uma chance para Lucas Arcanjo se destacar. Revelado nas categorias de base do Vitória, o goleiro é uma das principais peças do elenco desde o ano passado. Ele e o zagueiro Alisson Cassiano foram os únicos jogadores da defesa que foram titulares nos seis jogos da temporada.

INDEFINIDA

Apesar de pouco vazada, a defesa do Vitória sofreu variações ao longo dos seis jogos. Alisson Cassiano já formou dupla de zaga com três companheiros. Marcou Antonio foi o titular na estreia do estadual, contra o Juazeirense. Mateus Moraes assumiu o posto nos dois jogos seguintes, perante Barcelona de Ilhéus e Jacuipense. Expulso no começo do confronto com este último, cumpriu suspensão e não recuperou mais o posto, ocupado por Éwerton Páscoa, que começou em campo nas três patidas seguintes, contra Bahia, Vitória da Conquista e Atlético de Alagoinhas.

As laterais também sofreram mudanças. A direita começou com Alemão, mas ele se machucou, viu Iury assumir o posto e só o recuperou na última rodada do estadual. Mostrou serviço e será mantido contra o Castanhal. A lateral esquerda teve Salomão como titular nos três primeiros jogos do ano, mas ele perdeu o posto para Vicente justamente a partir do Ba-Vi.

Diante do Castanhal, a defesa do Vitória deverá ser formada por Lucas Arcanjo, Alemão, Alisson Cassiano, Éwerton Páscoa e Vicente.