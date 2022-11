Vitória amplia contrato de dois destaques da temporada 2022

Dois destaques do Vitória na campanha de acesso à Série B do Brasileiro tiveram seus vínculos ampliados pelo clube. O zagueiro Marco Antônio e o meia Dionísio tinham contrato com o clube até o final do próximo ano e renovaram até dezembro de 2024.

“Estou muito feliz por ter alcançado a meta. Sigo aqui na Ilha de Itaparica curtindo bastante os dias que me restam de férias”, afirmou Marco Antônio ao site oficial do Vitória, que noticiou a renovação do zagueiro. O clube informou que o contrato anterior tinha uma cláusula prevendo a extensão do vínculo caso ele alcançasse a meta de 20 jogos.

Um dos destaques do time, ele disputou 21 dos 25 jogos do Vitória na Série C e marcou três gols. Também entrou em campo duas vezes pelo Campeonato Baiano e uma pela Copa do Brasil.

O meia Dionísio também festejou o novo contrato. "Estou com um sentimento de felicidade. Me sinto muito feliz por renovar por mais um ano com o Vitória, clube em que eu me sinto muito bem, feliz, em casa. Espero dar continuidade ao meu trabalho e conquistar os objetivos traçados pelo clube. O principal deles é acesso à Série A. Creio em Deus que vai dar tudo certo. A sensação é de felicidade", afirmou Dionísio ao CORREIO. A renovação do meia foi confirmada pela reportagem e divulgada inicialmente pelo site Bahia Notícias.

Aos 28 anos, Dionísio elege o momento como o melhor da carreira. Escalado pelos três técnicos que treinaram o rubro-negro nesta temporada - Geninho, Fabiano Soares e João Burse -, ele vestiu a camisa vermelha e preta em 23 dos 25 jogos disputados pelo Leão na Série C do Brasileiro. Ficou fora apenas da estreia porque ainda não havia chegado ao clube e na 12ª rodada, suspenso.

Bicampeão baiano com o Atlético de Alagoinhas, após defender Vitória da Conquista, Jequié, Atlântico, Cajazeiras, Bahia de Feira e Jacobina, Dionísio chegou à Toca do Leão na companhia do meia Miller e do atacante Thiaguinho, também campeões com o Carcará. Apenas ele teve sucesso com a camisa vermelha e preta. “Essa temporada foi a melhor da minha carreira. Me sinto realizado. Agora, se Deus permitir, vou realizar o sonho de jogar a Série B”, afirmou.

Já Marco Antônio está apenas começando a carreira e nunca defendeu outro clube. O zagueiro de 22 anos chegou à Toca do Leão ainda criança, aos 12, se tornou titular absoluto do Vitória na atual temporada e quer manter o posto em 2023. "Vou ter que trabalhar dobrado no ano que vem para conseguir o meu espaço, porque a Série B é mais competitiva, vão chegar jogadores no clube mais qualificados para brigar pela posição, o grupo vai estar mais enxertado e eu vou trabalhar forte para conseguir o meu espaço para dar continuidade ao meu sonho de jogar uma Série A também”, projetou.

Com contratos renovados, Marco Antônio e Dionísio se apresentarão ao Vitória em 28 de novembro, quando o elenco profissional iniciará a pré-temporada. A estreia do Vitória em 2023 é no dia 5 de janeiro, contra o o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional, o Vitória vai disputar também o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.